Helmstadt-Bargen. (pol/rl) Am Freitagnachmittag kam es nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Autos in Flinsbach. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 66-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Brückenstraße in Richtung der Landesstraße L530. An der Einmündung bog der 66-Jährige nach links in die L530 ab und missachtete hier die Vorfahrt einer 18-jährigen Ford-Fahrerin, die auf der Landesstraße aus Richtung Bargen kam.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt.