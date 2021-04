A6/Heilbronn. (jubu) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der A6 bei Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und ein Sattelzug. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei so schwer in seinem völlig zertrümmerten Fahrerhaus eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Über den genauen Unfallhergang ist bislang nichts bekannt. Die Autobahn 6 ist derzeit zwischen Bad Rappenau und Heilbronn.