Heilbronn. (rnz) Bei einem Kellerbrand in einem Heilbronner Wohnhaus wurde am Dienstag ein 85-Jähriger leblos aufgefunden; er konnte aber von Polizisten wiederbelebt werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Hausbewohnerinnen – die 79-jährige Frau des Mannes und ihre Pflegerin – konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Der Brand im Untergeschoss der Doppelhaushälfte in der Stolzestraße war gegen 0.25 Uhr gemeldet worden. Als sich die Feuerwehrleute zum Brandort vorarbeiteten, fanden sie den 85-Jährigen leblos im Flur des Untergeschosses. Er wurde aus dem Gebäude gebracht und im Freien von Polizeibeamten erfolgreich reanimiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung auf die andere Haushälfte verhindern. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache dauern laut Polizei noch an.