Heilbronn. (pol/mare) Ein 38-Jähriger hat über einen längeren Zeitraum hinweg als Taxifahrer aus seinem Fahrzeug heraus Drogen verkauft. Der Mann soll als sogenanntes "Kokain-Taxi" seine Kundschaft versorgt haben, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann wurde am Donnerstag, 7. April, festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung und des Taxis konnten insgesamt knapp 150 Gramm Betäubungsmittel, die vermutlich zum Verkauf bestimmt waren, und Bargeld in Höhe von rund 4500 Euro gefunden und beschlagnahmt werden.

Der 38-Jährige wurde am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.