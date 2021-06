Heilbronn. (pol/mün) Tragisch endete der Sturz von einem Balkon am Freitagmittag im Heilbronner Stadtteil Sontheim. Eine 68-jährige Frau wollte über einen Balkon in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss gelangen. Ihre Wohnungstür war versehentlich zugefallen und so wollte sie wieder zurück in ihre Wohnung, berichtet die Polizei.

Beim Übersteigen des Balkongeländers rutschte die Frau jedoch ab und stürzte aus etwa 5 Meter auf eine Grünfläche.

Trotz der sofortigen medizinischen Versorgung erlag die Verunglückte wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.