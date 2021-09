Heidelberg/Weinheim. (pol/mare) Autoknacker waren am Wochenende in der Region unterwegs. Davon berichtet die Polizei.

In Heidelberg wurden demnach sechs Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren wurden am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Weststadt/Südstadt vorläufig festgenommen. Sie sollen kurz zuvor durch die Kleinschmittstraße gezogen sein und versucht haben, geparkte Fahrzeuge zu öffnen.

Bei zwei Wagen waren die Innenräume, die Handschuhfächer und bei einem Fahrzeug auch der Kofferraum durchsucht worden. Der Kofferraumdeckel stand dabei offen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob die Fahrzeuge aufgebrochen wurden oder nur nicht verschlossen waren.

Drei abgestellte Roller wollten die Sechs offenbar stehlen, sie beschädigten sie aber nur und ließen sie stehen. Ein Mann hatte das Sextett bei der Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Die Polizei fand die sechs Jugendlichen, auf die die Beschreibungen in weiten Teilen zutraf, an der Straßenbahnhaltestelle. Einer der Jugendlichen hatte Handschuhe und Fahrradwerkzeug einstecken. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde alle entlassen, einer von ihnen seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

In Weinheim wurden in der Nacht auf Samstag in der Kopernikusstraße zwei Fahrzeuge aufgebrochen, die nur wenige Metern voneinander entfernt geparkt waren. Der oder die Täter schlugen zunächst die Scheibe der Fahrertür eines Mercedes 380 SL-Oldtimers ein und bauten das Cockpit/Armaturenbrett sowie Teile des Lenkrades aus. Dann brachen sie einen VW Tiguan auf, aus dem lediglich ein Tiefgaragenschlüssel entwendet wurde. Der angerichtete Sachschaden lässt sich auch hier noch nicht näher beziffern. Beide Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt und sollen im Laufe des Montags kriminaltechnisch untersucht werden.

Zeugen melden sich hier unter Telefon 06201/1003-0.