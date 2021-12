Heidelberg/Rhein-Neckar. (pol/mare) Nachdem in den vergangenen Wochen bei der Polizei wieder vermehrt verdächtige Anrufe von "Falschen Polizisten" gemeldet wurden, änderten die Täter über das Wochenende offenbar ihre Masche. Nun versuchen sie mit Corona Kasse zu machen, wie die Polizei mitteilt.

Am Freitag waren die Trickbetrüger erneut auf der Suche nach potentiellen Opfern in der Rhein-Neckar-Region. Neben den Heidelberger Stadtteilen Rohrbach und Kirchheim, waren auch Mannheim-Neckarau und die Gebiete um Weinheim und Wiesloch betroffen.

Hintergrund Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und gibt folgende Verhaltenstipps: > Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu und/oder informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. > Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Rufen [+] Lesen Sie mehr Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und gibt folgende Verhaltenstipps: > Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu und/oder informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. > Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. > Seien Sie ebenso misstrauisch bei Personen, die sich als Polizeibeamte vorstellen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen, z.b. vor der abgesperrten Tür warten. > Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. > Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. > Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Bei allen Betroffenen im Alter zwischen 71 Jahren und 92 Jahren war das Vorgehen der Täter ähnlich: Eine unbekannte Frau stellte sich am Telefon als angebliche Ärztin einer umliegenden Klinik vor. Sie gab an, dass ein Familienmitglied angeblich schwer an Covid-19 erkrankt wäre und nun auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen würde. Die Betroffenen wurden aufgefordert, schnellstmöglich rund 30.000 Euro für ein in Deutschland nicht zugelassenes Medikament zu bezahlen. Nur mithilfe dieses Arzneimittel, das privat finanziert und extra aus dem Ausland eingeflogen werden müsse, könne man das Leben des Angehörigen noch retten.

Alle Betroffenen bekamen während des Telefongesprächs Zweifel an der Aussage der unbekannten Frau und beendeten dieses. Im Weiteren erkundigten sich alle Angerufenen bei den angeblich betroffenen Familienmitgliedern selbst oder unter der ihnen bekannten Rufnummer der jeweiligen Klinik.

Wie sich herausstellte, reagierten die Angerufenen allesamt richtig. Kein Familienmitglied wurde intensivmedizinisch versorgt. Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.