Heidelberg/Mannheim. (pol/lyd) Am vergangenen Wochenende waren wieder Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim zur Kontrolle und Durchsetzung der geltenden Corona-Regeln im Einsatz, teilt die Polizei mit. Aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl in der Vorweihnachtszeit, lag der Schwerpunkt der Maßnahmen auf den Fußgängerzonen in Heidelberg und Mannheim.

So waren alleine in den beiden kreisfreien Städten am Samstag über 50 Beamte zusätzlich zu Fuß unterwegs. Mit vor Ort waren auch wieder die speziell geschulten Kommunikationsteams. Ziel der Maßnahmen war, wie bereits bei vorangegangenen Einsätzen, die Sensibilisierung zur Einhaltung der gültigen Corona-Regeln.

Den Beamten lag hierbei insbesondere das Einhalten der Abstände untereinander sowie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung am Herzen. Dabei wurden mehr als 1100 Kontaktgespräche geführt.

Der überwiegende Anteil der Stadtbesucher hielt sich an die gültigen Regelungen. 504 Personen wurden auf einen zu geringen Abstand oder die fehlende Maske hingewiesen und reagierten in der großen Masse mit Verständnis.

Lediglich zwei Personen gelangten aufgrund von Verstößen zur Anzeige. Viele Bürger suchten von sich aus das Gespräch mit den Beamten, um sich über die gültigen Regelungen zu informieren. Die polizeilichen Maßnahmen stießen nicht nur auf Verständnis, sondern vielmehr auf breite Zustimmung.

In der laufenden Woche sind weitere Kontrollen geplant. So soll zum einen in Heidelberg in einer groß angelegten Schwerpunktaktion die Maskentragepflicht im Öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert werden. Die Kontrollen finden gemeinsam mit der Stadt Heidelberg sowie der RNV statt.

Zum anderen soll in Mannheim, gemeinsam mit der Stadt Mannheim, in einer weiteren Schwerpunktaktion die Einhaltung der Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen überprüft werden. Ziel aller Maßnahmen ist es, zur Einhaltung der gültigen Regelungen zu ermahnen und zum Brechen der aktuellen, vierten Corona-Welle beizutragen.