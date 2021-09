Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße B37 in Schlierbach kam es am Mittwochabend. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 56-jährige Fahrer eines 3,5-Tonnen-Lastwagen war gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs. Auf der Maria-Zimmermann-Straße in Höhe der Orthopädie wollte eine 29-jährige Mazda-Fahrerin in Richtung Heidelberg abbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die 29-Jährige wurde nur leicht verletzt, da auch die Airbags in ihrem Wagen auslösten. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie ab.

Da es an der Einmündung eine Ampel gibt, die laut Polizeibericht ein Defekt ausgeschlossen wird, ermittelt die Polizei nun, wer bei Rot gefahren ist. Gegen den 56-Jährigen wird zusätzlich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand rund 18.000 Euro Sachschaden.