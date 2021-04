Heidelberg. (pol/lyd) Beim Versuch links abzubiegen, kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall, bei dem ein Mann leicht, der andere schwer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Der 24-jährige Fahrer eines Mercedes wollte gegen 11.35 Uhr von einem Grundstück in der Straße "In der Neckarhelle", zwischen Pirsch- und Stiftweg, nach links in Richtung Neckargemünd einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW-Passat, der in Richtung Heidelberg unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde der ebenfalls 24-jährige Passat-Fahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurde nach der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in Kliniken eingeliefert.

An den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße voll gesperrt.