Heidelberg-Weststadt. (pol/lyd) Nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bedrohte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die weiteren Beteiligten des Unfalls, teilt die Polizei mit.

Ein 30-jähriger Mann war am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er gerade auf den Geradeausfahrstreifen wechseln wollte, wurde er von einem nachfolgenden 25-jährigen Mercedes-Fahrer überholt. Dabei stießen die beiden Autos zusammen.

Der 30-Jährige fuhr zunächst bis zur Alten Eppelheimer Straße weiter, wo die Beteiligten schließlich den Schaden begutachteten. Bereits hier fing der 25-Jährige an, dem VW-Fahrer und dessen 33-jähriger Beifahrerin zu drohen.

Doch damit nicht genug: Immer wieder kamen Bekannte des Mercedes-Fahrers zur Unfallstelle und wirkten in bedrohlicher Weise auf den 30-Jährigen und seine Begleiterin ein.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mercedes frisiert war. So waren an den Achsen Distanzscheiben montiert, für die der 25-Jährige keine Betriebserlaubnis vorweisen konnte und die auch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Daher durfte er den Wagen nicht weiter benutzen. Stattdessen erhielt er einen Mängelbericht und die Auflage, die Mängel binnen einer Frist zu beseitigen. Kommt er dieser nicht nach, wird sein Auto zwangsweise stillgelegt.

Gegen den 25-Jährigen wird außerdem wegen Bedrohung ermittelt. Zudem muss Bußgelder zahlen wegen Verstoßes gegen die StVO und wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Doch auch gegen den 30-jährigen VW-Fahrer wird ermittelt: wegen des Verdachts der Unfallflucht.