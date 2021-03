Auffahrunfall am Adenauerplatz. Foto: PR Video

Heidelberg. (pr) Am Mittwochvormittag hat sich am Adenauerplatz, in Höhe Stadtgarten, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Ein Mercedes S550 ist laut ersten unbestätigten Informationen auf einen Dacia Dokker aufgefahren. Dieser wurde noch gegen einen 3er BMW geschoben. Über die Anzahl der Verletzten sind noch keine Informationen bekannt.

Wegen auslaufenden Betriebsstoffe ist die Verbindung zwischen Adenauerplatz und der Friedrich-Ebert-Straße/Sophienstraße voll gesperrt. Alle drei Fahrbahnen müssen zunächst von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Polizei leitet den Verkehr um, es kommt zu Behinderungen. Alle drei Autos müssen abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.