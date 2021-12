Heidelberg. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Heidelberg wurde ein Kind leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Eine 35-jährige Frau war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Fahrrad im "Langen Anger" in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Im Kindersitz auf dem Gepäckträger saß ihr vierjähriger Sohn. In einem Kindertransportanhänger hatte sie ihr zweites Kind dabei.

An der Kreuzung zur Speyerer Straße wollte sie bei grüner Ampel in Richtung Rudolf-Diesel-Straße über die Straße. Dabei missachtete ein Autofahrer ihrer Vorfahrt und bog mit zügiger Geschwindigkeit aus dem "Langen Anger" nach rechts in die Speyerer Straße ab. Die 35-Jährige musste mit ihrem Rad stark bremsen und stürzte.

Das Rad stürzte mit dem Vierjährigen im Kindersitz zu Boden. Der Junge zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Der Autofahrer fuhr kurz langsamer, beschleunigte dann aber wieder und fuhr davon.

Der Wagen soll ein weißer SUV gewesen sein. Am Steuer saß ein 30- bis 40-jähriger Mann, eine gleichaltrige Frau saß auf dem Beifahrersitz.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06221/99-1700.