Heidelberg. (pol/jasch) In der Nacht auf vergangenen Samstag wurde eine 18-Jährige sexuell belästigt, teilt die Polizei mit. Gegen 2.30 Uhr begab sich die Frau alleine in die Fahrtgasse, wobei ihr ein unbekannter Mann folgte. In Höhe der Hausnummer 12 holte dieser die 18-Jährige ein, hielt sie fest und berührte sie unsittlich am Körper. Bevor die 18-Jährige sich der Situation entziehen konnte, wurden zwei Passanten auf den Mann und die Frau aufmerksam, die um Hilfe rief. Daraufhin ließ der Unbekannte von der 18-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Bismarckplatz.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach den beiden Passanten und weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tlefonnummer 0621 174 4444 zu melden.