Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Bereits am Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin im Stadtteil Neuenheim Opfer eines Betruges. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Am Mittwochvormittag rief eine Frau die ältere Frau an und behauptete, ihre Tochter zu sein. Ein angeblicher Polizeibeamter übernahm dann plötzlich das Gespräch und erklärte der Seniorin, ihre Tochter hätte den tödlichen Verkehrsunfall eines Kindes verursacht. Dann kam noch eine angebliche Staatsanwältin hinzu und behauptete, dass eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro hinterlegt werden müsse, sonst drohe um eine Gefängnisstrafe abzuwenden.

Da die Seniorin kein Bargeld im Haus hatte, einigte man sich auf die Übergabe von Schmuck, Manschettenknöpfen, Halsketten und Broschen in Weißgold und Platin. Der Gesamtwert wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Wertsachen sollte die Seniorin einer Botin übergeben, die bald vorbeikommen würde.

Die Seniorin war von dem mehrstündigen Gespräch völlig überfordert und packte den gesamten Schmuck zusammen. Gegen 15 Uhr kam am Mittwochnachmittag die Abholerin vorbei und die 85-Jährige übergab die Wertsachen vor ihrer Haustür.

Der Tatort war in der Handschuhsheimer Landstraße, zwischen der Roonstraße und der Blumenthalstraße. Die Abholerin soll 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein, war etwa 1,60 Meter groß, hatte ein rundes Gesicht und schwarze Haare. Sie trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Wollmütze.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0.