Heidelberg. (pol/make) Um 4.13 Uhr ist es am Samstagmorgen vor einem Club in der Unteren Straße zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde Polizeiangaben zufolge ein 26-Jähriger leicht verletzt. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Dem Täter gelang es unerkannt zu flüchten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/174-1700 zu melden.