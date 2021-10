Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/mün) Eine 58-jährige Rollerfahrerin bemerkte zu spät, dass ein Auto vor ihr bremste. So fuhr die Frau am Montag auf den BMW auf und stürzte auf die Fahrbahn. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr am Diebsweg, teilt die Polizei mit.

Mit leichten Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.