Heidelberg. (pol/lyd) Am Mittwochnachmittag kam es auf einer Baustelle in Heidelberg zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, kippte gegen 13.30 Uhr ein Radlader auf einer Baustelle "Im Moselgrund" im Stadtteil Ziegelhausen beim Rückwärtsfahren aus bisher unbekannter Ursache um.

Dabei wurde der Fahrer an seinen Beinen eingeklemmt. Nachdem er befreit worden war, wurde der Mann mit einem Rettungswagen zunächst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Von dort aus wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Der Radlader wurde mit einem Kran geborgen. Hierzu wurde die Straße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.