Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat einen Autoknacker direkt nach der Tat festgenommen. Das teilen die Beamten mit.

Zeugen wurden demnach am späten Dienstagabend auf einen Mann aufmerksam, der um 22.45 Uhr mit einem Nothammer die Scheibe eines geparkten Pkw in der Gaisbergstraße einschlug und den Innenraum durchsuchte. Dank der schnellen Alarmierung fanden die Polizisten einen Verdächtigen in der Nähe, der nach einer Verfolgung zu Fuß festgenommen wurde.

Bei einer Durchsuchung des 38-Jährigen wurden neben dem Nothammer auch Reste der eingeschlagenen Pkw-Scheibe in seinem Rucksack sichergestellt. Beute machte der Autoknacker keine. Gegen ihn wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.