Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden waren das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes in Neuenheim am Mittwoch. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Jeep auf der Neuenheimer Landstraße in Richtung Brückenstraße.

Kurz vor der Abzweigung zur Brückenkopfstraße wollte er an einem parkenden Kleintransporter vorbeifahren. Dabei geriet der Jeep in den Gegenverkehr und stieß mit dem Skoda einer entgegenkommenden und in Richtung Ziegelhausen fahrenden Fahrerin zusammen.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte von Ort versorgt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei vermutet derzeit, dass der 33-jähriger Jeep-Fahrer übermüdet war. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.