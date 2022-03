Heidelberg. (pol/mare) Am Samstagnachmittag ist eine Motorrad-Fahrerin in Heidelberg bei einem Unfall verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Gegen 15.25 Uhr kam es demnach in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autos und ein Motorrad beteiligt gewesen waren. Alle drei Beteiligten fuhren auf der Berliner Straße von der Ernst-Walz-Brücke kommend. An der Einmündung zur Gerhart-Hauptmann-Straße musste ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Audi bis komplett abbremsen, da ein vor ihm fahrendes Auto am Abbiegen war.

Die hinter dem Audi fahrende 23-jährige Motorradfahrerin bremste ihre Suzuki hierauf ab. Der unmittelbar hinter ihr fahrende 38-jährige Fahrer eines Mitsubishi erkannte die Verkehrssituation zu spät und kollidierte mit der Motorradfahrerin, die zu Sturz kam und den Audi touchierte.

Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 8500 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.