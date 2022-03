Heidelberg. (pol/msc) Ein 20-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in der Altstadt mit einem Messer überfallen worden. Der Mann war auf dem Weg von der Unteren Straße zum Bismarckplatz, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren. Laut Polizeibericht haben sich in der Lauerstraße dann zwei Männer genähert, die ihn ansprachen.

Da er deren Sprache nicht verstand, ging er nicht auf deren Forderungen ein - einer der Täter zog daraufhin ein Messer. Nur forderten die beiden Täter den 20-Jährigen in englischer Sprache auf, sein Handy herauszugeben und flüchteten mit diesem. In der Handytasche befand sich auch eine kleine Menge Bargeld und der Ausweis des Mannes.

Die beiden Täter sollen laut Polizei circa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 groß sein. Sie haben dunkle Haare und ein süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der Täter mit dem Messer hatte einen Oberlippenbart und trug einen dunklen Kapuzenpulli. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.