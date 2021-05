Heidelberg. (pol/mare) Gleich zwei Mal innerhalb weniger Wochen wurde ein Mann mit einem wohl gestohlenen Fahrrad erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten sind dabei auf der Suche nach der Besitzerin des Rads, das am Sonntag, 9. Mai, sichergestellt wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen-Trekkingrad der Marke Pegasus, Modell Solero, 28 Zoll, in schwarz. Es hat eine 24-Gang-Kettenschaltung und einen goldfarbenen Lenker.

Foto: Polizei

Als Besonderheit ist eine Anhängerhalterung angebracht. Auf dem Gepäckträger ist ein Fahrradkorb mit einem Seil befestigt. Wem gehört dieses Rad? Die Besitzerin oder Zeugen können sich melden unter Telefon 06221/3418-0.

Aber zurück zum doppelten Fahrrad-Dieb: Bereits am Donnerstag, 29. April, war der 33-Jährige mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad unterwegs und versuchte, in Kirchheim vor der Polizei zu flüchten. Er war einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr im Kirchheimer Weg aufgefallen, als er mit dem Fahrrad auf dem Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung rasch unterwegs war. Als er die Polizei bemerkte, trat der Mann noch mehr in die Pedale und flüchtete den Kirchheimer Weg entlang.

Auf dem Radweg parallel zur Rudolf-Diesel-Straße warf er das Rad schließlich auf den Boden und flüchtete zu Fuß weiter. Er wurde rund 300 Meter weiter schließlich von den Beamten eingeholt und festgenommen. Er gab an, dass er das Bulls-Fahrrad von einem ihm unbekannten Mann mit schwarzen Vollbart für 40 Euro gekauft hatte. Ermittlungen ergaben jedoch einen Wert für rund 500 Euro für das Fahrrad. Für das am Rad angebrachte Schloss hatte der 33-Jährige keinen Schlüssel.

Am Sonntag nun wurde der Mann erneut mit einem Fahrrad erwischt, dessen Herkunft er nicht plausibel erklären konnte. Diesmal gab er an, dass er es von einem Mann für 25 Euro erworben habe. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt.