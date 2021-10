Heidelberg. (pol/mün) Eine Straßenbahn der Linie 23 ist am Montagfrüh entgleist, nach dem sie von einem Lkw gerammt wurde. Der Unfall im Bereich der Haltestelle Rohrbach-Süd ereignete sich gegen 5.30 Uhr.

40 Fahrgäste waren in der Tram. Verletzt wurde der 50 Jahre alte Fahrer des Lkw, teilt die Polizei am Mittag mit.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, war der 50-Jährige im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd auf der Haberstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. An der Einmündung "Im Breitspiel"/Karlsruher Straße fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geradeaus über die Karlsruher Straße in den Haltestellenbereich ein. Hier kollidierte er mit einer herannahenden Straßenbahn der Linie 23.

Die 51-jährige Fahrerin und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Durch den Unfall kam es auf den Linien 23 und 24 zu erheblichen Problemen. Erst gegen 8 Uhr meldete die RNV, dass die Bahnen wieder regulär fahren können. Aber es werde noch dauern, bis die Linien wieder nach Plan fahren.

#achtung #update #HD #L23 #L24 die Störung in Heidelberg ist behoben, die Straßenbahnen können den gesperrten Abschnitt wieder befahren. Es kann noch etwas dauern, bis die Fahrzeuge wieder im Plan sind. pic.twitter.com/LcFRrekpiR — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) October 11, 2021

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 11.49 Uhr