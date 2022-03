Heidelberg. (pol/msc) Ein 30-jähriger Mann hat am Freitag laut Polizei ein Paar Laufschuhe aus einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Altstadt geklaut. Er soll diese dazu aus dem Karton genommen haben und in seiner Jacke versteckt haben.

Bei der vorläufigen Festnahme stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass der Täter erst wenige Stunden zuvor aus einer Haftanstalt entlassen wurde. Dort hatte er eine Ersatzfreiheitsstraße abgesessen. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt.