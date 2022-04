Am Zebrastreifen kam es zum Unfall. Foto: pr-video

Heidelberg. (pol/msc) In der Einmündung von der Rohrbacher Straße in die Poststraße ist ein Kind auf einem Zebrastraifen angefahren worden. Laut Polizei soll es bei der Überquerung des Zebrastreifen erfasst worden sein. Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen wurde es mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Auch der Vater des Kindes soll beim Unfall verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Das beteiligte Auto wollte offenbar von der Rohrbacher Straße in die Poststraße abbiegen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 bei der Verkehrspolizei Heidelberg melden.