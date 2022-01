Heidelberg-Altstadt. (pol/mün) Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Kellerbrands in der Heidelberger Altstadt alarmiert. Kurz vor 18 Uhr meldeten Zeugen, dass durch die Lüftungsgitter im Kellerbereich der Gaststätte "Burgfreiheit" in der Neuen Schloßstraße schwarzer Rauch dringen würde. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr Altstadt konnten den Brandherd in einem Kellerraum ausmachen und schnell löschen.

Verletzt wurde niemand - der Sachschaden in dem Anwesen oberhalb des Schlosses wird von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt.