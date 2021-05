Heidelberg. (pol/mün) Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren werden wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Nach Angaben der Polizei hatten sie in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Am Schlierbachhang Hindernisse auf der Fahrbahn gebaut.

Sie sollen Baustellenmaterial verwendet und zwei große Steine mit einer Verkehrsbarke mitten auf der Straße positioniert haben. Eine Anwohnern beobachtete die beiden und rief die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte beseitigten nicht nur die Verkehrsgefahr in dem aschlecht beleuchteten Bereich. Sie fanden auch die 19- und 20-Jährigen, die sich in unmittelbarer Nähe hinter einer Mülltonne versteckten.

Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer durch die errichtete Blockade verletzt, so die Polizei.