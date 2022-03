Heidelberg (pol/RNZ). Eine große Rauchsäule waren bereits von weitem am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr im Bereich Bierhelderhof zu sehen.

Die alarmierte Feuerwehr Heidelberg fuhr zur Einsatzstelle im Johannes-Hoops-Weg. Dort stand die Hutzelwaldhütte in Vollbrand. Nach RNZ Informationen wurde zur alarmierten Feuerwehr noch die AB Löschwasser hinzugeholt.

Auf dem AB Löschwasser werden 9.700 Liter Wasser mitgeführt, um bei Einsatzstellen ohne oder mit weit entfernter Möglichkeit zur Wasserentnahme die Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Hütte brannte vollständig aus. Ein 68-Jähriger, der in der Hütte übernachtet hatte, steht im Verdacht, das Feuer beim Zubereiten einer Mahlzeit unabsichtlich verursacht zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Verletzt wurde niemand.