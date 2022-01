Heidelberg. (pol/mare) Am späten Freitagabend hat es in Heidelberg ein Wohnhaus gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 22.30 kam es demnach in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Handschuhsheim zu einer Brandentwicklung. Das Feuer, welches sich ausschließlich auf den Balkon einer Wohnung beschränkte, konnte bereits nach kurzer Zeit von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Alle Anwohner, die zuvor durch die Einsatzkräfte vorsorglich evakuiert wurden, konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.