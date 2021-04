Heidelberg-Pfaffengrund. (ots) Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Pedelec-Fahrer und einem 15-jährigen Fahrradfahrer kam es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich Schützenstraße/ Marktstraße. Der Jugendliche befuhr die Marktstraße in absteigender Richtung, als er in Höhe der Kreuzung zur Schützenstraße, verkehrsbedingt, kurzzeitig auf den Gehweg ausweichen musste. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Marktstraße in aufsteigender Richtung kommenden Pedelec-Fahrer, der wiederum nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte.

Beide Zweiradfahrer kamen hierbei zu Fall, wobei sich der 15-Jährige bei dem Sturz verletzte und mit Rufe auf sich aufmerksam machte. Sofort eilten zwei in der Nähe befindliche Arbeiter einer Kanalsanierungsfirma zur Hilfe. Der Pedelec-Fahrer entfernte sich hingegen von der Unfallörtlichkeit in Richtung Diebesweg. Der Jugendliche wurde mit Verdacht auf eine Fraktur in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Pedelec-Fahrer so: Es handelt es sich um einen älteren Mann mit kurzen grauen Haaren und einem Bart. Er trug er eine dunkelblaue Jeanshose, eine graue Jacke sowie braune Schuhe. Besonders auffällig war sein türkisfarbenes E-Bike mit zwei schwarzen Kunststofftaschen, die seitlich auf der Höhe des Hinterrades befestigt waren. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pedelec-Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 - 34180 zu melden.