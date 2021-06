Heidelberg-Bergheim. (pol/krs) Mindestens ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schule in der Vangerowstraße eingebrochen. Der oder die Einbrecher warfen eine Fensterscheibe des Nebengebäudes ein und kamen so in das Gebäude, teilte die Polizei mit.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen zwischen Mitternacht und 1 Uhr und alarmierte die Polizei. Bei einer anschließenden Suchaktion durch mehrere Beamte des Reviers Heidelberg-Mitte und der Polizeihundeführerstaffel konnte niemand mehr in der Schule festgestellt werden.

Die Beamten fanden jedoch den Stein, mit dem die Scheibe eingeworfen worden war, sowie Blutspuren. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen sie davon aus, dass sich der Täter beim Einbruch verletzte. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Zeugen melden sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer: 0621/174-1700