Heidelberg. (pol/rl) Wachsame Passanten informierten am Samstagnachmittag die Polizei, nachdem sie zwei Einbrecher in der Südstadt entdeckt hatten. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 15.45 Uhr hatten zwei junge Männer ein Fenster des ehemaligen Auditoriums am Skatepark in der Elsa-Brandström-Straße eingetreten und waren danach in das Gebäude eingestiegen. Passanten hatten das mitbekommen und die Polizei alarmiert.

Die eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd durchsuchten das Gebäude. Die Täter waren nicht mehr da. Neben viel herumliegendem Unrat bemerkten die Beamten ein weiteres beschädigtes Fenster. Vermutlich hatten die Täter dieses ebenfalls eingetreten und waren hierdurch kurz vorher geflohen. Gestohlen worden sei nach derzeitigem Kenntnisstand nichts, teilte die Polizei mit.

Der eine Einbrecher soll etwa 18 Jahre alt sein. Er trug einen schwarzen Pullover, eine graue Jeans-Hose und dürfte zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Zu dem anderen Tatverdächtigen liege bislang keine Beschreibung vor, hieß es.

Weitere Hinweise zum Einbruch, den Tätern und deren Fluchtrichtung erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06221/34180.