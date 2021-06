Heidelberg. (pol/mare) Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss widersetzte sich am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Weststadt der Polizei. Das melden die Beamten.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr auf, als dieser mit einem E-Scooter auf der Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs war. An der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße missachtete er die rote Ampel und zog mit dem Scooter auf die Gegenfahrbahn. So wurde der 21-Jährige gestoppt und kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum.

Als schließlich die Tasche des Mannes durchsucht werden sollte, stieß dieser die Beamten zur Seite, riss die Tasche an sich und wollte flüchten. Er wurde jedoch bereits nach wenigen Metern von den Polizisten eingeholt und festgenommen. Während seiner Flucht hatte er etwas aus seiner Tasche geholt und in den Mund gesteckt. Einen Teil dessen, das er in den Mund gesteckt hatte, spuckte der 29-Jährige später aus. Nach ersten Feststellungen handelte es dabei um Amphetamin. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann bereits eine nicht bestimmbare Menge des Stoffes geschluckt hatte, wurde er zur medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamten, Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes ermittelt.