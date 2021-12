Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 8.05 Uhr kam es demnach zu dem Verkehrsunfall auf der Grenzhöfer Straße/Kreisstraße K9703, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Autofahrer fuhr auf dem Grenzhöfer Weg von Friedrichsfeld in Richtung Grenzhof. An der Einmündung zur Grenzhöfer Straße übersah er einen von Edingen-Neckarhausen kommenden Autofahrer, der Vorfahrt hatte und ebenfalls in Richtung Grenzhof fuhr.

Bei dem Zusammenstoß lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An einem der beiden Fahrzeuge wurde durch den Aufprall die Ölwanne aufgerissen und das auslaufende Öl versickerte in das Erdreich. Das Umweltamt ist zur Begutachtung informiert.

Der Unfallverursacher, dessen Beifahrerin sowie der Fahrer des zweiten Wagens mussten zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.