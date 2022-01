Heidelberg. (pol/sake) Gegen 20.15 Uhr wurde bei der Berufsfeuerwehr in Heidelberg ein Brand in einem Restaurant in der Speyerer Straße in Heidelberg gemeldet.

Ersten Informationen der Polizei zu Folge, soll die Dunstabzugshaube aufgrund eines technischen Defekts gebrannt haben.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich derzeit im Einsatz.

Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.