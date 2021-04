Heidlberg. (pol/rl) Zu zwei größeren Bränden musste die Berufsfeuerwehr am Wochenende ausrücken. Am Samstagnachmittag entdeckte ein Wanderer kurz nach 15 Uhr im Dormenackerhof ein Feuer am Waldrand, das außer Kontrolle geraten war. Als die verständigte Berufsfeuerwehr eintraf, versuchte der ebenfalls verständigte Grundstücksbesitzer gerade den Brand zu löschen. Dies war zwischenzeitlich auf die Baumwipfel übergegriffen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Warum der Reisighaufen in Brand geraten ist, ist derzeit noch ungeklärt.

Am Sonntag brannte es dann in der Südstadt. Hier war gegen 15 Uhr das Buschwerk sowie ein Teil einer Wiese an der Julius-Springer-Schule in der Elsa-Brändström-Straße in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Löschfahrzeug an und löschte. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit beiden Bränden gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.