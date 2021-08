Heidelberg. (pol/make) Weil er am Freitag gegen 12:30 Uhr eine 54-jährige Frau sexuell belästigt und sich vor ihr in unsittlicher Weite entblößt hatte, ist ein 34-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Die Frau suchte zur Mittagszeit in der Brückenstraße einen Einkaufsmarkt auf. Noch vor Betreten des Geschäfts lehnte sie sich an eine Hauswand und suchte dort nach ihrer Einkaufstasche. In diesem Moment näherte sich ihr laut Polizeiangaben der 34-Jährige, stellte sich unmittelbar neben sie und öffnete seinen Reißverschluss.

Nachdem er zunächst anfing gegen die dortige Hauswand zu urinieren, legte er in der Folge seinen Arm um die Frau und versuchte sie in Richtung seines entblößten, mittlerweile erigierten, Glieds zu ziehen. Der 54-Jährigen gelang es, sich aus dem Griff des Mannes zu befreien und verständigte sofort die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten den alkoholisierten 34-Jährigen noch an Ort und Stelle festnehmen und brachten ihn zur weiteren Abklärung zum Kriminaldauerdienst, der die weitere Sachbearbeitung übernahm.

Eine anschließende Atemalkoholmessung ergab bei dem 34-Jährigen rund 1 Promille. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Übergriffs ermittelt.