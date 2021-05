Heidelberg. (pol/make) Zwei Randalierer haben in der Nacht zum Samstag einen Autofahrer verprügelt. Der Polizei zufolge fuhr der 23-Jährige gegen 1.30 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße, als ihm in Höhe des Drogeriemarktes Müller plötzlich zwei Männer vors Auto liefen. Der 23-Jährige bremste, wonach die beiden Männer sofort anfingen, auf sein Auto einzuschlagen und das Autodach zu klettern.

Der 23-Jährige stieg aus und stellte die beiden sichtlich betrunkenen Männer zur Rede. Als er ankündigte die Polizei zu verständigen, schlugen die beiden auf ihn ein. Der 23-Jährige hielt sich dabei die Arme schützend vor den Körper, wodurch er die Attacken soweit abwehren konnte, dass er nur leichte Verletzungen davontrug wurde. Danach rannten die beiden Männer quer über den Bismarckplatz in Richtung Sofienstraße/Plöck davon.

Einer der beiden Angreifer trug eine auffallend rote Jacke, der andere einen grünen Jogginganzug.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls seien noch viele Personen auf dem Bismarckplatz gewesen sein, teilte die Polizei mit. Diese könnten wichtige Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung geben. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/174-1770 zu melden.