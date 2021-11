Heidelberg. (pol/mare) Gleich zwei Unfälle haben sich am Samstag in Rohrbach ereignet. Darüber berichtet die Polizei.

Am Samstagmittag kam es in der Karlsruher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto - verletzt wurde keiner der beteiligten Fahrer oder Fahrgäste. Während die Straßenbahn gegen 11.30 Uhr auf Höhe des Rohrbacher Markts an einer gerade einparkenden Opel-Fahrerin vorbeifuhr, kam es dabei zum Zusammenstoß der beiden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Das Auto musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte die Fahrt fortsetzen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen gegen die Auto-Fahrerin und den Straßenbahnführer eingeleitet.

Schon in der Nacht auf Samstag verlor ein 46-Jähriger im Kurvenbereich der Sickingenstraße und Römerstraße die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer. Nach ersten Ermittlungen war der Mann trotz widriger Witterung mit nicht angepasster Geschwindigkeit abgebogen und dabei um 1.55 Uhr frontal gegen die Mauer gestoßen. Am BMW entstand mutmaßlich Totalschaden in Höhe von 8.00 Euro. Verletzt wurde der Fahrer nicht.