Heidelberg. (pol/stoy) Weil ein 36-jähriger Audi-Fahrer am Montag entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße "Graimbergweg" einfuhr, kollidierte das Auto frontal mit einem Linienbus. Wie die Polizei mitteilt, fand der Unfall am Schlossberg gegen 13 Uhr statt. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Busfahrgäste leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 36-jährigen Audi-Fahrer einen Alkoholwert von über 2,6 Promille fest. Außerdem wurde am Auto des Mannes Beschädigungen entdeckt, die nicht von dem aktuellen Unfall stammten. Weitere Überprüfungen ergaben dann, dass der Mann bereits in der Klingenteichstraße einen Unfall verursacht haben soll.

Auf dem Polizeirevier wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.

Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise - insbesondere zum Unfall in der Klingenteichstraße - geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.