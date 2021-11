Heidelberg-Weststadt. (pol/rl) Am Donnerstagvormittag wurde eine 87-jährige Weststadt-Bewohnerin Opfer von Trickdieben. Gegen 10 Uhr klingelte ein angeblicher Bauarbeiter an der Wohnungstür der Seniorin. Er behauptete Rohrbauarbeiten auf der benachbarten Baustelle überprüfen zu müssen. Diese könnten angeblich dazu führen, dass das Wasser in der Wohnung verunreinigt sei.

Zusammen mit der 87-Jährigen ging er ins Badezimmer und ließ die Frau mehrfach wechselweise Kaltwasser und Warmwasser aufdrehen. Währenddessen kam eine zweite Person in die Wohnung, suchte nach Wertsachen und entwendete mehrere Schmuckstücke. Dann verließ die Person die Wohnung unerkannt. Danach beendete auch der "Bauarbeiter" seine "Überprüfungen" und ging.

Erst gegen 16 Uhr bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck fehlte und informierte die Polizei.

Der angebliche Bauarbeiter war 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, war breit gebaut und hatte dunkle, kurze Haare. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt und verhielt sich sehr höflich. Er trug unauffällige dunkle Kleidung und Arbeitshandschuhe.

Wem der beschriebene Mann aufgefallen ist, kann sich unter der Telefonnummer 0621/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.