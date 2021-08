Heidelberg. (pol/ppf) Am Montagnachmittag kam eine 70 Jahre alte Frau von der Straße ab und beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Die Dame befuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Opel die Ziegelhäuser Landstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr sie einem PKW auf, welcher neben der Straße geparkt war. Die Fahrzeugführerin wurde lediglich leicht verletzt, dies teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf ungefähr 20.000 EUR belaufen. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.