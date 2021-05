Heidelberg. (pol/lyd) In Kirchheim wurden in den vergangenen Tagen zweimal Kinder von einem Mann in verdächtiger Weise angesprochen, teilt die Polizei mit.

Die 4 bis 11 Jahre alten Kinder waren am Sonntag auf dem Spielplatz 'Im Hüttenbühl' und am Montagnachmittag in der nahegelegenen Eisdiele von dem 57-Jähren angesprochen worden. Die Kinder benachrichtigten jeweils sofort ihre Eltern, die wiederum alarmierten die Polizei.

Beamte des Kriminaldauerdienstes trafen den 57-Jährigen in der Pleikartsförster Straße an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort wurde der Mann mit seinem fraglichen Benehmen konfrontiert und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg prüft nun, ob in dem Handeln des Mannes ein strafbares Verhalten zu sehen ist. Eltern, deren Kinder dem 57-Jährigen ebenfalls begegnet sind, können sich unter der 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst melden.