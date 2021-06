Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag wurde ein 24 Jahre alter Mann im Park am Bismarckplatz überfallen. Zwei Täter schlugen den alkoholisierten Mann ins Gesucht und setzten ihn so außer Gefecht, berichtet die Polizei. Dann nahmen sie ihm sein Handy der Marke Huawei samt Kopfhörer weg und rannten in Richtung Galeria Kaufhof. Der Überfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der 24-Jährige konnte die beiden Unbekannten nicht genau beschreiben. Ein Täter soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.