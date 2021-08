Heidelberg. (pol/rl) Einen heftigen Schlag ins Gesicht bekam ein 22-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt versetzt. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Der 22-Jähriger war zusammen mit Bekannten in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt unterwegs gewesen. Als die Gruppe sich zwischen 4 und 4.30 Uhr gemeinsam auf den Heimweg machte, gingen sie durch die Untere Straße und die Haspelgasse in Richtung der Alten Brücke.

In der Haspelgasse trafen sie laut Polizeibericht auf eine andere Personengruppe, mit der sie in Streit gerieten. Als es zu einer Rangelei kam, ging der 22-Jährige dazwischen, wonach der Streit erledigt schien.

Als die Gruppe um den 22-Jährigen weiter Richtung Alte Brücke ging, kam ein Mitglied der anderen plötzlich auf den 22-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Danach rannten der Angreifer und seine Begleiter davon.

Die Freunde des 22-Jährigen brachten ihn in eine naheliegende Klinik, wo dessen schwere Gesichtsverletzung operativ versorgt wurde.

Der Schläger soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte leicht gebräunte Haut, einen Dreitagebart und dunkle, kurz rasierte Haare. Hinweise zu anderen Personen aus der Gruppe des Täters liegen nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die Angaben zu Tätern oder deren Fluchtrichtung machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.