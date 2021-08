Heidelberg. (pol/make) In der Nacht zum Samstag ist es in Handschuhsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung von Jugendlichen gekommen. Laut Polizeiangaben musste ein 16-Jähriger am Hauptbahnhof Heidelberg medizinisch versorgt wurde.

Vor Ort stellten die Beamten den 16-Jährigen mit einer blutigen Nase fest. Seine Begleiter gaben an, dass es kurz zuvor am Tiergartenschwimmbad zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Personen gekommen sei. Alle Beteiligten wären anschließend, unabhängig voneinander, an der Haltestelle Tiergarten in den Bus gestiegen.

Während die beiden Täter an der Haltestelle Betriebshof ausgestiegen wären, seien die Freunde mit dem verletzten 16-Jährigen bis zum Hauptbahnhof weitergefahren. Die Jugendlichen teilten den Beamten eine genaue Personenbeschreibung der beiden Täter mit.

Die Polizisten entdeckten gegen 0.40 Uhr zwei Personen am Bismarckplatz, auf welche die Beschreibung zutraf. Die 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Verdächtigen den Heimweg antreten. Das Polizeirevier Heidelberg-Mittel ermittelt.