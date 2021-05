Heidelberg. (pol/mün) Am Donnerstagnachmittag wurde in Heidelberg in einer Straßenbahn ein 12-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 16.45 Uhr in der Linie 5 auf dem Nachhauseweg. Neben ihr saß ein unbekannter Mann, der sie zunächst am Oberschenkel berührte. Anschließend streichelte er sich über der Hose im Intimbereich, berichtet die Polizei.

Das Mädchen habe ihn aufgefordert, damit aufzuhören. Doch der Mann habe das ignoriert. Daraufhin stand die 12-Jährige auf und stieg an der Haltestelle Brückenstraße aus der Bahn aus. Der Unbekannte folgte dem Mädchen bis vor ihr Zuhause, heißt es in der Mittelung, erst als sie das Haus betrat, sei der Mann verschwunden.

Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er habe sehr dunkle Hautfarbe, schwarze Haare mit sehr vielen kleinen Zöpfen bis zur Stirn und sei schlank und muskulös. Zudem habe er buschige Augenbrauen, kurze Beine und eine Maske und dunkle Kleidung getragen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen