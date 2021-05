Heddesheim. (pol/mare) Es ist der Alptraum für alle Klaustrophobiker: Aufgrund eines Blitzschlags steckte ein Mann in Heddesheim am Mittwochnachmittag im Aufzug fest. Das meldet die Polizei.

Gegen 16 Uhr war ein Mitarbeiter einer Telefongesellschaft in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Der Mann hatte seinen Auftrag im Haus erledigt und war auf dem Weg ins Erdgeschoss, als der Fahrstuhl kurzerhand stecken blieb. Grund dafür war offenbar ein Blitzeinschlag, der wenige Sekunden zuvor in das 7-Parteienhaus eingeschlagen ist und im gesamten Gebäude für einen Stromausfall sorgte.

Über die Sprechanlage im Fahrtstuhl setzte der Mann schließlich einen Notruf ab. Nach rund 20 Minuten konnte er unverletzt durch die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim befreit werden und seinen Heimweg fortsetzen. Ob es durch den Blitzeinschlag zu einem Schaden am Gebäude gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.