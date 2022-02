Haßmersheim. (pol/jasch) Mit gut zwei Promille Alkohol im Blut verursachte eine 30-Jährige einen Unfall in Haßmersheim.

Laut Angaben der Polizei prallte die Frau in der Nacht auf Montag gegen eine Mauer in der Zehntgasse. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, ging die 30-Jährige einfach zu Fuß weiter. Gegenüber den Polizisten, die sie wenig später in der Nähe der Unfallstelle aufgriffen, gab sie an, gefahren zu sein. Ein Alkoholtest bestätigte, dass die Frau circa 2,2 Promille im Blut hatte. Sie musste ihren Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Der Partner der Fahrerin folgte ihr ins Krankenhaus, sah sich dann jedoch nicht mehr in der Lage, den Rückweg anzutreten. Also ging der 26-Jährige zum Polizeirevier und forderte von den Beamten einen Transport nach Hause. Als die Polizisten dies ablehnten, zeigte er den Mittelfinger. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Die 30-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht rechnen.